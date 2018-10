Actualidade

A China criticou hoje as acusações do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, de que Pequim interferiu nas eleições norte-americanas e que pretende afastar o Presidente Donald Trump.

"Apelamos aos Estados Unidos que parem com os seus delitos, parem de culpar e difamar a China e prejudicar os interesses da China e as relações sino-americanas", disse a diretora adjunta do Departamento de Informações do ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O vice-Presidente dos EUA, Mike Pence, emitiu na quinta-feira as mais graves acusações da atual administração da Casa Branca contra a China, ao acusar Pequim de regressão das liberdades, "agressão" e "ingerência política" para afastar o Presidente Donald Trump.