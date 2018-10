Actualidade

Um turista britânico morreu depois de ter sido mordido por uma serpente marinha, enquanto trabalhava num barco de pesca nas águas do Território do Norte da Austrália, avançou hoje a imprensa australiana.

De acordo com o canal australiano ABC, o jovem de 23 anos encontrava-se num barco a 130 quilómetros no sul de Groote Eylandt, uma ilha no golfo de Carpentária (a quarta maior na Austrália), a puxar as redes de pesca quando foi atacado pelo animal.

O turista britânico foi declarado morto logo após o barco de pesca ter chegado à cidade de Borroloola, a cerca de 950 quilómetros no sudeste da cidade de Darwin, capital do Território do Norte australiano.