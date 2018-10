Eleições/Brasil

Os sete candidatos presidenciais que disputam as eleição no Brasil no domingo aproveitaram o último debate para criticar a polarização existente no país, preconizada por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.

Os candidatos referiam-se à crescente divisão no país representada pelo candidato de extrema-direita do Partido Social Liberal (PSL) Jair Bolsonaro, líder das sondagens com 35% das intenções de voto, e o seu concorrente imediato Fernando Haddad, afilhado político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores (PT), em segundo lugar com 22% da preferência do eleitorado.

Muito atacado por todos os candidatos, Bolsonaro não participou neste debate realizado, quinta-feira à noite, pela TV Globo porque ainda está a recuperar de um ataque que sofreu no dia 6 de setembro, quando foi esfaqueado alvejado durante um comício na cidade brasileira de Juiz de Fora.