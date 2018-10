Actualidade

A biografia sobre o realizador norte-americano David Lynch, "Espaço para sonhar", que sai esta semana em Portugal, pretende dar um retrato mais intimista e desmistificar a ideia de que é um autor "estranho".

A ideia é expressa à agência Lusa por Kristine McKenna, jornalista que co-escreveu "Espaço para sonhar" juntamente com David Lynch, uma obra com quase 700 páginas, ilustrada por dezenas de fotografias, e que conta a vida do artista muito para lá do ecrã de cinema.

O que o livro mostra é "basicamente uma pessoa a ter uma conversa com a sua própria biografia", escreveram ambos na introdução, a propósito da estrutura escolhida para o livro.