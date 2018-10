Actualidade

A procura de um país novo onde tudo está por fazer enquadra "O grande tratado de encenação", no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, em cena de 11 a 14 de outubro, evocando a génese do Teatro Experimental do Porto.

A juventude nos anos 1950, no Porto, e um sótão, onde terá começado a ser gizado o Teatro Experimental do Porto (TEP), companhia que agora apresenta a peça a Lisboa, são questões abordadas na peça estreada em abril de 2017.

Com texto de Rui Pina Coelho e Gonçalo Amorim, que também encena, "O grande tratado de encenação" parte de "Pequeno tratado de encenação", publicado por António Pedro, em 1962, obra que teve um forte impacto no teatro português e na sua modernização, antes do 25 de Abril de 1974.