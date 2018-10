Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira, em KTM, terminou hoje os treinos livres para o Grande Prémio da Tailândia de Moto2 no oitavo lugar, depois de ter sido o segundo mais rápido na primeira sessão do dia.

Na primeira sessão do dia, Oliveira fez a sua melhor volta em 1.37,850 minutos, a apenas 93 milésimos de segundo do mais rápido, o italiano Mattia Pasini (Kalex), que também liderou a tabela de tempos na segunda sessão do dia.

Com mais borracha no asfalto, na segunda sessão, o piloto português melhorou o seu tempo, cumprindo uma volta em 1.37,375 minutos, mas esse registo permitiu-lhe ser apenas o oitavo mais rápido.