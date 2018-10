Actualidade

A Comissão Europeia felicitou hoje os vencedores do prémio Nobel da Paz, o médico congolês Denis Mukewe e a ativista yazidi de direitos humanos Nadia Murad, pelo "trabalho verdadeiramente nobre" contra a violência sexual como arma de guerra.

"Damos as mais sinceras felicitações aos vencedores do prémio Nobel da Paz, Denis Mukewe e Nadia Murad, pelo seu trabalho verdadeiramente nobre de luta contra o uso da violência sexual como uma arma de guerra", disse a porta-voz do executivo comunitário Natasha Bertaud.

Os dois vencedores no Nobel foram também já galardoados, pelo Parlamento Europeu, com o prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, Nadia Murad em 2016 e Denis Mukewe em 2014.