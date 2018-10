Actualidade

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, garantiu hoje que o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo, a enfrentar uma acusação de violação, está convocado para o jogo de sábado com a Udinese e "pronto para jogar".

"Cristiano está bem e, no que respeita a amanhã (sábado), está pronto para jogar", frisou Allegri, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da oitava jornada do campeonato italiano, que a 'Juve' lidera 100% vitoriosa.

O técnico da formação de Turim deixou mesmo entender que o português será titular no reduto da Udinese, num embate marcado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa).