O PSD propôs uma alteração à lei da Procriação Medicamente Assistida para garantir o anonimato das pessoas que doaram óvulos e embriões antes do chumbo do Tribunal Constitucional, a 24 de abril, de algumas normas da legislação, foi hoje divulgado.

O projeto de lei do PSD sobre o "regime de acesso à informação sobre a identificação civil dos dadores no âmbito dos processos de PMA" foi entregue na quinta-feira no parlamento, um dia depois do BE ter apresentado uma proposta no mesmo sentido e do PS ter indicado que também está a elaborar uma proposta para tentar ultrapassar os constrangimentos causados pelo acórdão do TC que considerou inconstitucionais algumas normas da lei, nomeadamente o anonimato dos dadores de gâmetas e a gestação de substituição.

O Tribunal Constitucional deliberou "declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral", das normas que impõem uma obrigação de sigilo absoluto relativamente às pessoas nascidas em consequência de processo de procriação medicamente assistida com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões, incluindo nas situações de gestação de substituição.