O Financial Times revela hoje que Hong Kong recusou renovar o visto de trabalho de um editor do jornal, que realizou, em agosto, uma palestra de um ativista pró-independência daquele território.

"As autoridades de Hong Kong rejeitaram o pedido de renovação do visto de trabalho de Victor Mallet, editor do serviço Ásia do Financial Times", disse uma porta-voz do jornal a partir da sede em Londres.

"Esta é a primeira vez que temos esta situação em Hong Kong, e não recebemos qualquer justificação para a rejeição" da renovação do visto, indicou. O departamento de Imigração da antiga colónia britânica escusou-se a comentar o caso.