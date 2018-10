Tancos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou hoje que relativamente ao conhecimento imputado ao ministro da Defesa quanto ao caso do desaparecimento de armas nos paióis de Tancos, "é preciso respeitar o apuramento da verdade".

"Neste momento, como disse ontem [quinta-feira], não tenho nada a acrescentar porque está uma investigação em curso e essa investigação está a prosseguir os seus trâmites. Devemos acompanhar aquilo que está a ser feito, não interferindo, respeitando e olhando depois para as conclusões", afirmou o chefe de Estado.

Nesse sentido, Marcelo de Sousa, que falava aos jornalistas a bordo do navio Escola Sagres, no âmbito das comemorações do 05 de Outubro, pediu para que se respeitasse "aquilo que é o apuramento da verdade e de algumas responsabilidades".