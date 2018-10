Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse hoje que, mais difícil do que manter a liderança da I Liga portuguesa de futebol, "é continuar focado no processo, a acreditar no que se faz, e equilibrado".

Líderes isolados do campeonato, os minhotos recebem o Rio Ave na sétima jornada, no sábado, numa ronda em que podem aproveitar o 'clássico' entre Benfica-FC Porto, que se realiza no domingo.

Abel Ferreira considerou que o Sporting de Braga, "pelo que tem feito até ao momento", é um justo líder e, questionado sobre se é mais difícil manter esse primeiro lugar do que chegar à liderança, frisou que, "o mais difícil é continuar focado no processo, continuar a acreditar no que se faz, equilibrado em todos os momentos".