Tancos

O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, considerou hoje que o caso relacionado com o desaparecimento de armamento em Tancos é "demasiado grave" e, por isso, exige rapidez na conclusão da investigação.

Apontando que a política não deve ser misturada com a justiça e que "a justiça não deve ser impedida de funcionar", Pedro Filipe Soares afirmou que "a investigação está a avançar e a investigação deve chegar a bom porto".

Falando aos jornalistas no final das comemorações do 05 de Outubro, na Praça do Município, em Lisboa, o bloquista salientou que o processo "deveria chegar a um porto rapidamente porque este é um caso demasiado grave para se demorar muito tempo a tirar as conclusões".