Actualidade

O treinador António Folha assegurou hoje que o Portimonense vai encarar "sempre com o pensamento na vitória" a receção ao Sporting, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputa no domingo.

"Reconhecemos o favoritismo do Sporting, mas o Portimonense não pode jogar com medo de perder. Nós, para este jogo, vamos partir confiantes num bom resultado, com capacidade para ter a bola diante de uma equipa muito poderosa", frisou o técnico da equipa algarvia.

António Folha falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 20:00, o Portimonense, 17.º classificado, com quatro pontos, ao Sporting, quarto, com 13.