O Presidente da República afirmou hoje que o jogador de futebol Cristiano Ronaldo jamais deixará de ter um papel desportivo e nacional apesar de estar "envolvido na justiça", por alegada violação de uma mulher norte-americana.

"Eu não mudo de ideias quanto ao papel desportivo e nacional que alguém que hoje está envolvido na justiça teve na vida do nosso país. Isso existe e é uma realidade", afirmou o chefe de Estado referindo-se às queixas de uma norte-americana de que teria sido violada, em 2009, por Cristiano Ronaldo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava esta manhã aos jornalistas, em Lisboa, durante as comemorações do 05 de Outubro, pediu que se deixe que "a justiça seja feita" e que se aguarde pelo fim para "olhar para as conclusões".