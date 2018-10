Brasil/Eleições

O presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas no estrangeiro, Flávio Martins, afirmou hoje que cerca de 80% da comunidade portuguesa a viver no Brasil vai votar em Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 07 de outubro.

"A grande maioria, eu diria que 80%, da nossa comunidade" no país "tem manifestado o apoio, e mesmo feito campanha, em torno candidato Jair Bolsonaro", disse Flávio Martins, que é conselheiro eleito pelo Brasil, onde vive,, acrescentando que geograficamente essa tendência se tem sentido de norte a sul do país, em grandes estados como Rio de Janeiro, São Paulo ou Minas Gerais.

O presidente do órgão representativo dos portugueses emigrantes acredita que a concentração das intenções de voto no candidato da extrema-direita se deve, em parte, à insegurança sentida, ao "descontentamento geral com os partidos políticos tradicionais", mas também por questões históricas.