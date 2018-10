Actualidade

O presidente iraquiano, Barham Saleh, disse hoje que conceder o Prémio Nobel da Paz à líder Yazidi, Nadia Murad, é "uma honra para todos os iraquianos que lutaram contra o terrorismo".

O recém-eleito Presidente, Barham Saleh, um curdo, parabenizou a jovem de 25 anos que foi escrava sexual do grupo 'jihadista' do Estado Islâmico (IS), alegando que o prémio também era um "reconhecimento da situação desesperadora" dos Yazidis, considerada uma das minorias mais vulneráveis do Iraque.

Nadia Murad é uma ativista de direitos humanos yazidi e é, desde setembro de 2016, a primeira Embaixadora da Boa Vontade para a Dignidade dos Sobreviventes de Tráfico Humano das Nações Unidas.