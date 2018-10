Brasil/Eleições

Os principais candidatos que disputam as presidenciais do Brasil são alvo de brincadeiras e ofensas propagadas na internet por opositores, desde o uso de notícias falsas a apelidos maldosos, como "Bolsominion" ou "Malddad".

O uso das redes sociais, em particular o 'Whatsapp' acentuou a violência dos insultos e caricaturas bem como discurso de ódio contra os candidatos.

Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), líder nas sondagens com 35% das intenções de voto, é atacado com recorrência por apoiantes de partidos de esquerda que se referem ao candidato populista como 'Bolsominions', 'coiso' ou 'Bolsonazis'.