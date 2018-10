Incêndios

O incêndio que lavra numa área florestal da zona da Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, foi dominado e dado como em resolução cerca das 16:00 de hoje, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

As chamas, que chegaram a ser combatidas por mais de 200 bombeiros, apoiados por 54 viaturas e oito meios aéreos perto da localidade de Esteiro, na freguesia de Janeiro de Baixo, não puseram habitações em risco, indicou a mesma fonte.

No local, uma zona de povoamento florestal localizada entre os distritos de Coimbra e Castelo Branco, no sudeste no concelho da Pampilhosa da Serra, um dos mais martirizados pelos incêndios de outubro de 2017, mantinham-se, pelas 17:00, 167 bombeiros, apoiados por 44 viaturas e cinco meios.