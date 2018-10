Actualidade

A ativista de direitos humanos Nadia Murad, hoje laureada com o Nobel da Paz, sublinhou a importância de receber o prémio "por todas as mulheres" vítimas de violência sexual.

O Comité Nobel norueguês atribuiu hoje o galardão a Nadia Murad e ao médico congolês Denis Mukwege.

"[Receber o prémio] significa muito, mas não somente para mim, mas para todas as mulheres do Iraque e do mundo inteiro", disse a jovem iraquiana contactada por telefone, cujas declarações foram inscritas no sítio 'online' do Nobel.