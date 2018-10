Actualidade

O secretário-geral do Partido PCP disse hoje que a reposição do tempo de serviço dos professores é a "concretização de uma norma que é lei" e considerou "injusto e ilegítimo" o rompimento "unilateral" das negociações pelo Governo.

Jerónimo de Sousa, que falava à margem da manifestação de professores, a decorrer hoje em Lisboa, sublinhou que o PCP vai requerer com urgência a presença do ministro da Educação no Parlamento assim como a posterior apreciação parlamentar do decreto-lei sobre a contagem do tempo de serviço dos professores, uma medida anunciada na sexta-feira pela deputada comunista Paula Santos.

Após ter cumprimentado o dirigente sindical Mário Nogueira, que encabeçava a manifestação de professores que hoje à tarde partiu da Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, o secretário-geral do PCP foi questionado se os comunistas vão usar esta questão relativa à carreira dos professores nas negociações do Orçamento do Estado para 2019.