No dia em que ganhou o Nobel da Literatura José Saramago estava maldisposto por causa de um edredão alemão que lhe deixou os pés de fora, lembraram hoje Alice Vieira e Francisco José Viegas no Folio.

"Saramago - Os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel" foi o mote para a mesa que hoje juntou Alice Vieira e Francisco José Viegas no Folio- Festival Literário Internacional de Óbidos a "contar histórias" sobre o dia em que, na feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) o escritor soube que tinha sido o escolhido.

Entre os editores, escritores e comitiva do pavilhão de Portugal na feira "ninguém estava muito crente" de que o galardão, que no ano anterior se esperava que tivesse sido entregue a José Saramago, viesse a ser entregue nesse ano.