O Belenenses, campeão nacional, conquistou hoje a Supertaça portuguesa de râguebi, ao vencer a Académica, detentora da Taça de Portugal, por 30-20.

Num encontro disputado no Complexo Desportivo das Caldas da Rainha, a equipa comandada pelo técnico João Mirra já vencia ao intervalo por 13-6.

Com esta vitória, o Belenenses arrecadou a sua quarta Supertaça da história - em sete presenças na decisão do troféu -, mais dois triunfos do que os conseguidos pela Académica, igualmente em sete presenças na final.