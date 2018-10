Actualidade

O Feirense e o Belenenses empataram hoje 0-0, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, disputado em Santa Maria da Feira.

Com este empate, o Feirense mantém o oitavo lugar, mas agora com nove pontos, enquanto os 'azuis' do Restelo sobem ao 10.º, com sete pontos.

VR // VR