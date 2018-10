Actualidade

A Roménia vai iniciar hoje um referendo, que vai durar até domingo, para inscrever na Constituição a proibição do casamento homossexual.

O referendo, aprovado pela câmara baixa do parlamento no dia 12 de setembro, resulta de uma "iniciativa cidadã" de várias associações próximas da igreja ortodoxa, que afirmam terem recolhido três milhões de assinaturas. A população do país é de cerca de 19 milhões.

Segundo o texto aprovado pelos eleitos e que deverá integrar a lei fundamental caso o "sim" vença o referendo, o casamento representa "a união entre um homem e uma mulher".