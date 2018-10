Actualidade

O Reino Unido pediu hoje "explicações urgentes" a Hong Kong depois das autoridades do território terem recusado renovar o visto de trabalho de um jornalista do Financial Times.

"Pedimos ao governo de Hong Kong que dê uma explicação urgente", apontou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, em comunicado.

"O alto grau de autonomia e liberdade de imprensa de Hong Kong está no centro do seu estilo de vida e deve ser plenamente respeitado", acrescentaram as autoridades.