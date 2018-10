Brasil/Eleições

Os dirigentes índigenas brasileiras temem a vitória do candidato populista Jair Bolsonaro, que tem defendido o desmatamento da Amazónia e o fim dos direitos especiais das comunidades locais.

Em entrevista à Lusa, Cleber Buzatto, secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, uma organização da Igreja Católica, explicou que os líderes índios têm mostrado a sua preocupação com a subida de Bolsonaro nas sondagens, o favorito com 35 por cento dos votos.

"Todos os indicadores apontam que caso [Bolsonaro] venha a ganhar a eleição os povos indígenas serão duramente afetados, duramente atacados, duramente agredidos justo com seus aliados", afirmou.