Actualidade

O secretário de Estado norte-americano disse hoje, no início da visita de três dias à Ásia que inclui a Coreia do Norte, esperar acelerar as condições para uma segunda cimeira entre Donald Trump e o líder norte-coreano.

Em Tóquio, primeira etapa da visita que levará Mike Pompeo até Pyongyang para um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para tentar acelerar o processo de desnuclearização da península coreana

O objetivo é "construir uma confiança suficiente" entre os inimigos históricos para avançar em direção à paz, afirmou Pompeu.