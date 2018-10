São Tomé/Eleições

Os eleitores de São Tomé e Príncipe são chamados a escolher, este domingo, entre a continuidade do Governo de Patrice Trovoada (ADI) ou um novo executivo, do líder da oposição ou em coligação com outros partidos.

Eleito em 2014 com maioria absoluta na Assembleia Nacional (33 deputados em 55), o primeiro-ministro cessante, Patrice Trovoada (Ação Democrática Independente), insistiu, ao longo da campanha eleitoral, na necessidade de renovar o mandato, pedindo para ir "mais além" e prosseguir o trabalho que reconheceu não ter conseguido fazer nos últimos quatro anos.

Entre os seus adversários, destacou-se Jorge Bom Jesus, que está desde julho à frente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, líder da oposição, com 16 deputados eleitos em 2014), prometendo renovar o partido.