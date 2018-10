Brasil/Eleições

O analista político brasileiro Wagner Romão considera que a ascensão do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro nas presidenciais do Brasil, que hoje conta com 35% das intenções de voto, não vai impedir uma segunda volta.

"Acho muito difícil, colocaria 80% das chances de que haverá segunda volta [nas presidenciais do Brasil]. Se houver segunda volta ela deve ser disputada pelo candidato Jairo Bolsonaro e Fernando Haddad", afirmou.

Membro do Observatório Eleitoral da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o especialista apontou que as pesquisas atestam uma certa estabilidade nesta altura da campanha.