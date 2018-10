Actualidade

O catedrático de literatura portuguesa Carlos Reis recorda José Saramago como um escritor que, para lá do talento, se preparou durante anos para dar "o salto", e que encontrou a sua voz à página 20 do "Levantado do Chão", editado em 1980.

"Saramago preparou-se muitos anos para dar o salto qualitativo que lhe permitiu escrever o 'Levantado do Chão', e também outro romance menos falado que é o 'Manual de Pintura e Caligrafia'. Durante anos, pouco ou nada publicou, durante anos, era um escritor - quando o foi - muito pouco conhecido e, de repente, depois de chegar à página 20 do 'Levantado do Chão', volta atrás e, por uma qualquer intuição, começa a escrever como depois foi escrevendo", conta, em entrevista à agência Lusa, o professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra Carlos Reis, autor de "Diálogos com Saramago", livro que resulta de uma longa conversa com o Nobel da Literatura, em 1997, em Lanzarote, antes de o escritor receber o prémio.

Foi nesse livro, "Levantado do Chão", e nesse momento, que Saramago terá encontrado a sua voz, frisou.