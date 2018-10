ModaLisboa

A 51.ª edição da ModaLisboa, que arranca na quinta-feira, marca o início de um novo ciclo na moda em Portugal, com as associações de Lisboa e do Porto a colaborarem, no âmbito de um protocolo assinado recentemente.

No dia 11 de setembro, a Associação ModaLisboa, que organiza a ModaLisboa, e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), responsável pelo Portugal Fashion, assinaram um protocolo de colaboração que prevê uma nova semana da moda portuguesa. A versão 'beta' desta semana de moda, uma espécie de estágio, começa com a 51.ª edição da ModaLisboa, entre quinta-feira e domingo, e prossegue com a 43.ª do Portugal Fashion, de 18 a 20 de outubro.

"É um novo ciclo que se vai iniciar", afirmou a diretora da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, em declarações à Lusa.