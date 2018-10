Actualidade

Depois do teatro e uma série com sereias em Hollywood, a atriz portuguesa Maria Feist rumou a Sydney, Austrália, com a intenção de fazer carreira num género que ainda não tinha tentado: musicais.

Prima da dupla musical Irmãos Feist, que fez sucesso nos anos oitenta e continua no ativo, Maria Feist passou quatro anos em Hollywood, onde venceu dois prémios de teatro e protagonizou a série "Life as a Mermaid", que acaba de terminar a quarta temporada.

"Queria fazer qualquer coisa nova", disse à Lusa a atriz, de 25 anos. Saiu de Portugal aos 18 anos, para estudar representação em Londres e chegou à Califórnia em 2014, a convite de um professor.