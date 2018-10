Actualidade

O presidente do Governo espanhol anunciou hoje a realização de uma cimeira luso-espanhola, em novembro, durante a sua intervenção na biblioteca da Fundação Casa José Saramago, em Lanzarote, no âmbito das celebrações dos 20 anos do Nobel.

Trata-se da primeira cimeira luso-espanhola que reunirá no dia 21 de novembro, em Valladolid, Espanha, o primeiro-ministro português António Costa e o presidente do Governo de Espanha Pedro Sánchez.

O encontro estará subordinado ao tema das relações transfronteiriças e ao esforço comum para aproximar as zonas das fronteiras que foram abandonadas, especificou António Costa em declarações aos jornalistas.