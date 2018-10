Actualidade

A Universidade do Porto vai organizar a final mundial de 2019 do International Collegiate Programming Contest (ICPC) e receber "os 1.500 melhores estudantes universitários de informática do mundo" na "mais prestigiada competição de programação", revelou hoje a instituição.

"De 31 de março a 05 de abril do próximo ano, a cidade do Porto vai receber os 1.500 melhores estudantes universitários de informática do mundo que irão competir pelo título de campeão mundial na maior, mais antiga e mais prestigiada competição de programação informática do mundo", descreve a Universidade do Porto em comunicado.

A instituição explica ainda que foi "selecionada" para acolher a final da competição, a realizar após "mais 400 eliminatórias realizadas em todo mundo, que contaram com a participação de 50.000 estudantes, representando mais de 3.000 universidades de 111 países".