Actualidade

Miguel Blanco sagrou-se hoje campeão nacional de surf, no Guincho, e obteve assim um 'wildcard' para participar no MEO Rip Curl Pro Portugal, etapa do circuito mundial, que se realiza este mês em Peniche.

Miguel Blanco venceu ainda o Bom Petisco Cascais Pro, a quinta e última etapa da Liga MEO de 2018, depois de ter chegado à final já com o título assegurado, graças à eliminação do último dos seus rivais nas meias-finais.

O derradeiro dia da prova iniciou-se ainda com quatro pretendentes, mas Tomás Fernandes e Vasco Ribeiro - campeão cessante, que procurava um recorde de cinco títulos - foram eliminados nos quartos de final, e Pedro Henrique caiu nas meias-finais, abrindo o caminho a Miguel Blanco.