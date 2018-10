Actualidade

O futebolista Cristiano Ronaldo, que viveu uma das piores semanas da sua vida, com a acusação de ter violado uma norte-americana em 2009, marcou hoje o segundo golo no triunfo da Juventus por 2-0 sobre a Udinese.

Após vários dias com várias manchetes internacionais devido a motivos extradesportivos, o jogador madeirense apresentou-se aparentemente sereno e cada vez mais integrado na 'juve', tendo hoje a oportunidade de marcar mais do que uma vez no êxito que mantém a Juventus líder isolada da liga italiana de futebol, com o pleno de 24 pontos em oito jornadas.

O desempenho positivo de Ronaldo foi coroado com golo aos 37 minutos, quando 'disparou, 'de primeira, cruzado e com o pé esquerdo, após passe do croata Mario Mandzukic.