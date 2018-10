Actualidade

O médio argentino Battaglia, recuperado de problemas físicos, regressou hoje aos convocados do Sporting, para o jogo de domingo, no terreno do Portimonense, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Além de Battaglia, que falhou o jogo da Liga Europa em que os 'leões' bateram o Vorskla Poltava (2-1), reentraram na lista do técnico José Peseiro o defesa Marcelo, o médio Misic e o avançado Castaignos, que não estão inscritos na competição europeia.

Em sentido inverso, o médio Miguel Luís e o avançado Elves Baldé ficaram de fora das opções de Peseiro, que continua sem poder contar com os lesionados Mathieu, Wendell e Bas Dost.