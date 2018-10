Actualidade

O francês Sébastien Ogier (Ford) chega ao último dia na liderança do rali da Grã-Bretanha, depois de um dia dramático, com o abandono de Ott Tanak (Toyota) devido a avaria, na penúltima especial, quando seguia destacado na frente.

O estónio parou ao lado da pista, sem pressão de água no motor do seu Yaris, devido a um toque no radiador, e está em dúvida a sua presença no último dia.

Tanak tinha, nessa altura, 41 segundos de vantagem sobre Sébastien Ogier, que, ao longo do dia, recuperara do quinto até ao segundo posto, antes de herdar o comando da prova.