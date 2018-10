Actualidade

O Presidente da República condecorou hoje o escritor Helder Macedo com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, afirmando tratar-se de uma homenagem "justíssima" a quem projeta a literatura portuguesa no mundo.

"É uma condecoração justíssima porque não é apenas condecorar um grande poeta, um grande romancista, um grande crítico literário, mas alguém que projetou a nossa literatura no mundo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

A condecoração do Presidente da República foi feita de surpresa, após o seu discurso na cerimónia de entrega do Prémio D. Diniz a Helder Macedo, na Palácio de Mateus, em Vila Real.