Actualidade

O Benfica goleou hoje por 9-1 o Kremlin-Bicêtre United, de França, na terceira e última jornada do grupo 4 da fase de apuramento da Liga dos Campeões Europeus de futsal, que se disputou em Halle, na Bélgica.

Depois de ter batido a equipa da casa e empatado com o FC Barcelona, os 'encarnados', já apurados, confirmaram a qualificação para a Ronda de Elite da prova.

Esta fase conta com 32 equipas divididas em duas 'poules', cada uma composta por quatro grupos de quatro equipas. No primeiro agrupamento, no qual estão os dois clubes portugueses, Benfica e Sporting, apuram-se os três primeiros classificados de cada grupo para a Ronda de Elite. Já na 'poule' B qualificam-se apenas os vencedores de cada um dos quatro grupos.