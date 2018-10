Incêndios

O risco de incêndio vai manter-se elevado em todos os distritos até ao dia 10 de outubro, alertou hoje a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), revelando que desde o início do mês ocorreram 640 fogos.

"Para os próximos dias, podemos esperar condições meteorológicas muito idênticas aquelas que temos vindo a observar desde dia 1, ou seja, um tempo seco, com bastante vento, moderado a forte, com especial incidência nas terras altas. A humidade relativa vai permanecer extremamente baixa, quer no período diurno quer no período noturno", afirmou o comandante operacional Pedro Nunes.

Falando aos jornalistas na sede da ANPC em Carnaxide, concelho de Oeiras, Pedro Nunes sublinhou que, apesar da descida das temperaturas, "o risco de incêndio, a severidade dos combustíveis, a sua disponibilidade para arder, vai prolongar-se, pelo menos até ao próximo dia 10 de outubro".