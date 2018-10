Actualidade

Um golo de Manu Garcia, bem dentro do tempo de compensação, deu hoje a vitória ao Alavés sobre o Real Madrid, que assim vê a sua atual 'série negra' subir para quatro jogos sem ganhar e sem marcar.

Em Alavés, este jogo da oitava jornada da liga espanhola de futebol deixou as duas equipas em planos diferentes - enquanto que o Alavés sobe a terceiro, com os mesmos pontos (14) do que o líder FC Barcelona, os pupilos de Julen Lopetegui acentuam o momento de crise.

Sob chuva, o Real dominou e foi ineficaz, ante um adversário 'coriácio', que aguentou até ao minuto 90+5 para desferir uma 'estocada' que pode deixar os 'merengues' a três pontos do FC Barcelona e serem ultrapassados pelo Sevilha, se a equipa de André Silva ganhar na ronda.