Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, escondeu hoje quem irá fazer dupla com Rúben Dias no encontro de domingo com o FC Porto, da sétima jornada da I Liga de futebol, confirmando a presença do médio Gabriel.

Ao contrário do que faz habitualmente, Rui Vitória, que falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro, preferiu não divulgar nomes para o lugar central da defesa, que poderão ocupar o lugar deixado em aberto pela lesão de Jardel e pelo castigo de Conti.

"O Benfica terá de ser uma equipa rigorosa e ambiciosa, concentrada e que tem de ser muito competitiva. É um jogo importante do futebol português e temos de ser ambiciosos para interpretar os momentos do jogo, que naturalmente queremos ganhar. Sobre o jogador que vai ocupar o lugar de defesa-central não vou dizer. Temos dois ou três jogadores para ocupar o lugar, mas não vou falar sobre isso. Em relação a Gabriel, está apto", afirmou.