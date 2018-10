Actualidade

O golfista português Ricardo Santos, líder após a segunda ronda, caiu hoje para a terceira posição do ´Irish Challenge´ em golfe, que decorre na Irlanda, contando um total de 208 pancadas.

No final da segunda volta, Ricardo Santos liderava em igualdade com o sueco Niklas Lemke e o escocês Calum Hill, mas hoje fez um percurso em 71 pancadas, uma abaixo do Par do campo, enquanto Lemke fez 69, assumindo a liderança isolada com 206.

Ricardo Santos cumpriu o percurso com cinco 'birdies' (uma pancada abaixo), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo-'bogey', mantendo-se assi m na corrida à vitória na prova, que se conclui no domingo.