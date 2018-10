Actualidade

O partido "pró-russo" Harmonia venceu as eleições legislativas na Letónia com 19,4% dos votos, à frente da aliança liberal pró-ocidental FOR/Desenvolvimento (13,4%), indicou uma sondagem efetuada pela televisão pública à saída das assembleias de voto.

O líder do Harmonia e presidente do município de Riga, Nils Ushakovs, reivindicou de imediato a ambição de finalmente garantir a entrada do seu partido no governo.

O Harmonia, muito popular entre a importante minoria russófona, também venceu as três anteriores eleições legislativas, mas não conseguiu governar devido à recusa dos restantes partidos em colaborar com esta formação.