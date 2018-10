Actualidade

O treinador português José Mourinho disse hoje ter recebido o apoio da direção do Manchester United ainda antes do jogo com o Newcastle, da oitava jornada da liga inglesa de futebol, que os 'red devils, venceram 3-2.

"Aqueles que leem os jornais e que ligam às redes sociais pensavam sem dúvida alguma que eu já tinha partido. Se eu não tivesse recebido um SMS da minha direção a pedir que não os lesse (jornais), também eu estaria igualmente convencido", disse o técnico português na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

Em plena crise de resultados, o Manchester United protagonizou hoje uma espetacular reviravolta no embate frente aos 'Magpies', que atingiram o intervalo a vencer em pleno Old Trafford por 2-0.