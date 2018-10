Incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se hoje à Câmara de Sintra, onde se encontra a acompanhar a evolução do incêndio que deflagrou na zona da Peninha, numa zona de mato na serra.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou aos Paços do Concelho cerca das 00:45 para acompanhar, juntamente com o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), a evolução do incêndio que lavra desde sábado à noite na zona da Peninha, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais.

O incêndio deflagrou cerca das 22:50 de sábado na serra de Sintra, numa zona de mato, e mobilizava cerca da 01:00 mais de 330 bombeiros, segundo fonte municipal.