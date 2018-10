Incêndios

O Presidente da República já deixou a Câmara de Sintra, aonde se deslocou para acompanhar a evolução do incêndio que deflagrou na zona da Peninha, na serra, mantendo contacto com a autarquia de Cascais, para onde as chamas avançam.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou aos Paços do Concelho cerca das 00:45 para acompanhar, juntamente com o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), a evolução do incêndio que lavra desde sábado à noite na zona da Peninha, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais.

O chefe de Estado deixou a câmara cerca de meia-hora depois e mantem-se em contacto com o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), uma vez que as chamas evoluíram para a zona da Biscaia.