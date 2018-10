Eleições/Brasil

O candidato Jair Bolsonaro alcançou 41% das intenções de voto dos brasileiros, naquelas que são as últimas sondagens divulgadas antes do início das eleições presidenciais deste domingo, contra 25% de Fernando Haddad, em segundo lugar, segundo o Instituto Ibope.

Já de acordo com as sondagens divulgadas pelo instituto Datafolha, Bolsonaro alcança os 40% e Fernando Haddad mantém-se com 25% das preferências do eleitorado brasileiro.

O candidato da extrema-direita conseguiu manter a liderança da corrida presidencial até à véspera do dia da eleição, mas sem votos suficientes para acabar com a disputa numa primeira volta.